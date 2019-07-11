2019-07-11T11:45:02+03:00
Общество

В Орловской области более 7 миллионов рублей потратят на обучение молодых мам в декрете

После профподготовки женщины смогут как вернуться на прежнее место работы, так и выбрать для себя что-то новое
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области более 7 миллионов рублей потратят на обучение молодых мам в декретеВ Орловской области более 7 миллионов рублей потратят на обучение молодых мам в декретеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области молодые мамы в декрете пройдут профессиональную переподготовку. Охватить программой профобучения до 2024 года в рамках нацпроекта «Содействие занятости женщин − создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» планируется не менее 1050 орловских жительниц. На эти цели в ближайшие два года объем финансирования должен составить почти по 3,5 миллионов рублей ежегодно из межбюджетного трансферта и по 183 тысяч рулей из региональной казны.

- Направление деятельности предусматривает повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Оно реализуется в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда, а также профессиональной мобильности, что обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

После прохождения профессиональной подготовки орловчанки смогут вернуться на прежнее место работы, повысив знания и навыки. Также женщинам предоставляется возможность найти для себя что-то новое и трудоустроиться на работу, наиболее подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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