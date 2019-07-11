2019-07-11T11:10:04+03:00
Происшествия

Двое пострадали в столкновении попуток на орловской трассе

Дорогу не поделили иномарки «Ниссан» и «Фольксваген»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Двое пострадали в столкновении попуток на орловской трассе. Иномарки «Ниссан Террано» и «Фольксваген Поло» не поделили автодорогу М-2 «Крым» в среду утром, 10 июля.

Водитель первого, 68-летний мужчина, следовал в направлении Москвы и в районе 348-го километра трассы столкнулся с «Поло». Иномарка ехала впереди в попутном направлении.

- В результате ДТП 66-летний водитель и 66-летняя пассажирка автомобиля Фольксваген получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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