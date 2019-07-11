2019-07-11T10:51:02+03:00
Происшествия

Житель орловской глубинки ограбил текстильный магазин

Добычей мужчины стал товар на 10 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец ограбил текстильный магазинОрловец ограбил текстильный магазинФото: Архив "КП"
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В Свердловском районе Орловской области полицейские раскрыли кражу из магазина текстиля. Установить незаконного похитителя стражам порядка удалось по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Оказалось, 30-летний местный житель проник в магазин незаконно. Добычей мужчины стал товар на 10 тысяч рублей.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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