Житель орловской глубинки ограбил текстильный магазин
Добычей мужчины стал товар на 10 тысяч рублей
Орловец ограбил текстильный магазинФото: Архив "КП"
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В Свердловском районе Орловской области полицейские раскрыли кражу из магазина текстиля. Установить незаконного похитителя стражам порядка удалось по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Оказалось, 30-летний местный житель проник в магазин незаконно. Добычей мужчины стал товар на 10 тысяч рублей.
- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU