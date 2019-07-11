Под Орлом пьяный водитель без прав въехал в служебную полицейскую машину
На трассе «Орел-Тамбов» пьяный водитель учинил тройное ДТП. Поздним вечером 10 июня со стороны Ливен в направлении Орла двигался автомобиль «ВАЗ 2412», управлял которым 30-летний мужчина.
В районе 13-го километра автодороги водитель въехал в стоящую служебную полицейскую машину «Лада Приора» со включенными проблесковыми маячками. В тот момент в автомобиле ДПС капитан полиции, составлял протокол об административном нарушении в отношении остановленного им водителя «Шкоды». От столкновения машину отбросило в иномарку.
- Виновник аварии не имел права управления автомобилем. По результатам медицинского освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 264 УК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
После аварии сотрудника полиции доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи инспектора отпусти. Позже, как стало известно, за помощью к медикам обращался и 21-летний водитель «Шкоды».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»