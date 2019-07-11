2019-07-11T10:31:53+03:00
Происшествия

Под Орлом пьяный водитель без прав въехал в служебную полицейскую машину

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Под Орлом пьяный водитель без прав въехал в служебную полицейскую машинуПод Орлом пьяный водитель без прав въехал в служебную полицейскую машинуФото: Архив "КП"
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На трассе «Орел-Тамбов» пьяный водитель учинил тройное ДТП. Поздним вечером 10 июня со стороны Ливен в направлении Орла двигался автомобиль «ВАЗ 2412», управлял которым 30-летний мужчина.

В районе 13-го километра автодороги водитель въехал в стоящую служебную полицейскую машину «Лада Приора» со включенными проблесковыми маячками. В тот момент в автомобиле ДПС капитан полиции, составлял протокол об административном нарушении в отношении остановленного им водителя «Шкоды». От столкновения машину отбросило в иномарку.

- Виновник аварии не имел права управления автомобилем. По результатам медицинского освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 264 УК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

После аварии сотрудника полиции доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи инспектора отпусти. Позже, как стало известно, за помощью к медикам обращался и 21-летний водитель «Шкоды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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