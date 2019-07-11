2019-07-11T10:30:20+03:00
Общество

Клычков вручил дипломы с отличием орловским выпускникам ОГУ

Красные свидетельства об образовании получили 1777 студентов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы облправительстваФото пресс-службы облправительства
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Глава Орловской области вручил дипломы с отличием выпускникам ОГУ. Торжественная церемония прошла в минувшую среду, 10 июля, в здании фундаментальной библиотеки.

В этом году из стен вуза вышли около 3,8 тысяч студентов. Из них 1777 закончили обучение с красными дипломами, в числе которых стипендиаты Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Орловской Области, а также стипендиаты Ученого Совета вуза.

Андрей Клычков поблагодарил руководство и преподавателей ОГУ имени Тургенева за подготовку отличных специалистов. Губернатор подчеркнул, что регион остро нуждается в современных кадрах. Это показал проведенный в прошлом году конкурс «Молодые кадры Орловщины». Глава Орловской области подчеркнул, у нас много активной, талантливой молодежи, которая стремится реализовать свои общественно значимые, инновационные проекты.

После официальной части торжество продолжили выступления творческих коллективов и исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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