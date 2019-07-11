СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-11T10:03:50+03:00

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Под Орлом в кювет опрокинулся комбайн. ДТП случилось в минувшую среду утром, 10 июля, на автодороге «Верховье - Строкино». 60-летний водитель «Дон-1500» в районе 3-го километра трассы не справился с управлением. Комбайн съехал с проезжей части и перевернулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU