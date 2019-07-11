Общественники: в Орле не хватает пандусов в здании железнодорожного вокзала

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-11T09:47:24+03:00

Со слов активистов, станция оборудована тактильной плиткой и подъемниками на платформах, но подъемы на лестницах для маломобильных групп не предусмотрены

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Общественники выступили с предложением обустроить пандусы на железнодорожном вокзале в Орле. С просьбой произвести комплексное оборудование этой территории элементами доступной среды орловские активисты обратились в управление Московской железной дороги. Со слов активистов, за два года станцию оборудовали тактильной плиткой и подъемниками на платформах, но подъемы на лестницах для маломобильных групп до сих пор не предусмотрены.

- Простейших пандусов для проезда детских колясок нет. По таким лестницам трудно нести тяжелые чемоданы на колесах и детские коляски, - отметили общественники.

По мнению активистов, городская среда должна быть доступной и комфортной для граждан. Активисты также обратили внимание МЖД и на другие недочеты, доставляющие неудобства пассажирам. В частности, периодически на вокзале не работает электронное табло. Кроме того, зачастую информация о том, откуда ведется нумерация вагонов, не объявляется.

ИСТОЧНИК KP.RU