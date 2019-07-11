2019-07-11T09:47:24+03:00
Общество

Общественники: в Орле не хватает пандусов в здании железнодорожного вокзала

Со слов активистов, станция оборудована тактильной плиткой и подъемниками на платформах, но подъемы на лестницах для маломобильных групп не предусмотрены
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

Общественники выступили с предложением обустроить пандусы на железнодорожном вокзале в Орле. С просьбой произвести комплексное оборудование этой территории элементами доступной среды орловские активисты обратились в управление Московской железной дороги. Со слов активистов, за два года станцию оборудовали тактильной плиткой и подъемниками на платформах, но подъемы на лестницах для маломобильных групп до сих пор не предусмотрены.

- Простейших пандусов для проезда детских колясок нет. По таким лестницам трудно нести тяжелые чемоданы на колесах и детские коляски, - отметили общественники.

По мнению активистов, городская среда должна быть доступной и комфортной для граждан. Активисты также обратили внимание МЖД и на другие недочеты, доставляющие неудобства пассажирам. В частности, периодически на вокзале не работает электронное табло. Кроме того, зачастую информация о том, откуда ведется нумерация вагонов, не объявляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Орловщине стартовало анкетирование среди молодых мам, желающих совмещать материнство с работой
В Орле пешеход оказался под колесами «Тойоты»
Еще два старинных дома в Орле сдадут в аренду за 1 рубль
На день жители Орла останутся без воды
Кража и грабеж: орловец дважды похитил телевизор у своего знакомого
На орловской трассе водителю микроавтобуса стало плохо и он врезался во встречное авто
Орловский депутат вошел в список самых богатых депутатов и чиновников России
Полсотни орловцев не пустили за границу из-за долгов по коммуналке
В Орле стартовал цикл мероприятий ко Дням Москвы в Орловской области
В Мценске мотоциклист без прав покалечился в столкновении с легковушкой
Орловец попался на сбыте 600 бутылок контрафактного алкоголя
«Нива» въехала в припаркованный грузовик на трассе «Орел-Тамбов»