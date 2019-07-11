2019-07-11T09:26:02+03:00
Происшествия

В Орле из торговой точки покупательница ускользнула с неоплаченным телефоном

Пропажу с витрины обнаружил работник и обратился в полицию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле из торговой точки покупательница ускользнула с неоплаченным телефономВ Орле из торговой точки покупательница ускользнула с неоплаченным телефономФото: Архив "КП"
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В Орле из торговой точки покупательница ускользнула с неоплаченным телефоном. Пропажу с витрины обнаружил работник и сразу же обратился в полицию. Продавец пояснил, что незнакомка была в магазине недолго.

Личность подозреваемой в краже девушки вскоре удалось установить. Ей оказалась 20-летняя болховчанка. Похищенный гаджет стражи порядка изъяли.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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