СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-11T09:26:02+03:00

В Орле из торговой точки покупательница ускользнула с неоплаченным телефоном Фото: Архив "КП"

Пропажу с витрины обнаружил работник и обратился в полицию

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В Орле из торговой точки покупательница ускользнула с неоплаченным телефоном. Пропажу с витрины обнаружил работник и сразу же обратился в полицию. Продавец пояснил, что незнакомка была в магазине недолго.

Личность подозреваемой в краже девушки вскоре удалось установить. Ей оказалась 20-летняя болховчанка. Похищенный гаджет стражи порядка изъяли.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU