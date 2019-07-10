В Орле пройдет Студенческая парусная регата «Регион-57»
В Орле в восьмой раз пройдет Студенческая парусная регата «Регион-57». В этом году ее посвятят сразу нескольким памятным датам - 350-летию первого русского военного корабля «Орел», 250-летию 1-й Архипелагской экспедиции и 76-й годовщине Орловско-Курской битвы.
- В память этих исторических событий в рамках Регаты «Регион 57» состоится единственный в России турнир «Бои на воде», а на берегу спарринги по палочному фехтованию и штыковому бою, - сообщает группа Федерации Парусного Спорта Орловской области в соцсетях.
Соревнования пройдут в классах «Луч», «Луч-мини», «Снайп», «парусная доска Фанборд» и «Оптимист» среди спортсменов от 9 до 17 лет.
Регистрация участников пройдет до 1 августа на официальном сайте водных гонок.
КОГДА? ГДЕ?
3-8 августа
Озеро Светлая жизнь
ИСТОЧНИК KP.RU