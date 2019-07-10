В Орле пройдет Студенческая парусная регата «Регион-57»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-10T17:46:21+03:00

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В Орле в восьмой раз пройдет Студенческая парусная регата «Регион-57». В этом году ее посвятят сразу нескольким памятным датам - 350-летию первого русского военного корабля «Орел», 250-летию 1-й Архипелагской экспедиции и 76-й годовщине Орловско-Курской битвы.

- В память этих исторических событий в рамках Регаты «Регион 57» состоится единственный в России турнир «Бои на воде», а на берегу спарринги по палочному фехтованию и штыковому бою, - сообщает группа Федерации Парусного Спорта Орловской области в соцсетях.

Соревнования пройдут в классах «Луч», «Луч-мини», «Снайп», «парусная доска Фанборд» и «Оптимист» среди спортсменов от 9 до 17 лет.

Регистрация участников пройдет до 1 августа на официальном сайте водных гонок.

КОГДА? ГДЕ?

3-8 августа

Озеро Светлая жизнь

ИСТОЧНИК KP.RU