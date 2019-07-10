В Орле девочка упала с трубы теплотрассы под колеса машины

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-10T17:43:49+03:00

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В Орле девочка упала с трубы теплотрассы прямо под колеса машины. Чудом все обошлось без трагедии: проезжавший в момент падения ребенка автомобиль успел остановиться.

Этот вопиющий случай попал на видеорегистратора. Записью в редакцию «Комсомолки» прислал очевидец случившегося.

- Я ехал по улице Матросова, девочка, с виду лет шести, в этот момент находилась на трубе. Видно, ребенок играл. В одну секунду она сорвалась и упала прямо на проезжую часть, - рассказал наш читатель, приславший запись.

На видео видно, как ребенок после падения самостоятельно встает и покидает проезжую часть. Где в этот момент находились родители девочки – неизвестно. В кадре их нет.

Ребенок упал под колеса машины. КП.

ИСТОЧНИК KP.RU