2019-07-10T16:35:08+03:00
Происшествия

Орловец нашел мобильник и попал под уголовное дело

Молодой человек перевел себе деньги с чужой карты через мобильное приложение
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: "КП" Архив
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Житель Орла нашел чужой мобильник и попал под уголовное дело. С помощью мобильного приложения он перевел себе деньги с карты владельца утерянного телефона.

В отдел полиции обратился хозяин потерянного мобильника. Он рассказал и об утере, и о том, что с его банковской карты исчезли деньги – 2 тысячи рублей. Полицейским найти вора удалось.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к противоправному деянию причастен 22-х летний житель Орловской области. Выяснились детали произошедшего. Злоумышленник нашел сотовый телефон потерпевшего и с его помощью перевел 2 тысячи рублей на свой счет, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На "находчивого" парня завели уголовное дело – по статье «Кража». Сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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