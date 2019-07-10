2019-07-10T14:43:32+03:00
Общество

В Орловском районе перекроют проезд в поселке Стрелецкий

С 11 июля там, на улице Санаторной, будут ремонтировать дорогу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловском районе перекроют проезд в поселке СтрелецкийВ Орловском районе перекроют проезд в поселке СтрелецкийФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловском районе перекроют проезд в поселке Стрелецкий Пахомовского сельского поселения. На улицах Санаторной и Березовой с 11 июля будут ремонтировать дорогу.

- Укладка асфальтобетонной смеси автомобильной дороги местного значения будет проводиться в вечернее время с 21 часа. Проезд будет закрыт, - сообщили «КП» в администрации Орловского района.

Ограничения будут временными. Ремонт планируется завершить 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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