В Орловском районе перекроют проезд в поселке Стрелецкий
С 11 июля там, на улице Санаторной, будут ремонтировать дорогу
В Орловском районе перекроют проезд в поселке СтрелецкийФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловском районе перекроют проезд в поселке Стрелецкий Пахомовского сельского поселения. На улицах Санаторной и Березовой с 11 июля будут ремонтировать дорогу.
- Укладка асфальтобетонной смеси автомобильной дороги местного значения будет проводиться в вечернее время с 21 часа. Проезд будет закрыт, - сообщили «КП» в администрации Орловского района.
Ограничения будут временными. Ремонт планируется завершить 14 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU