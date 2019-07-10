2019-07-10T13:56:46+03:00
Общество

В домах орловских многодетных семей проверят газовое оборудование

Обследования газовики проведут до конца лета
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В домах орловских многодетных семей проверят газовое оборудованиеВ домах орловских многодетных семей проверят газовое оборудованиеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В течение лета в Орле сотрудники органов соцподдержки совместно с газовиками проведут обследования газового оборудования в жилых помещениях. Речь, в первую очередь, идет о тех домах, где проживают многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны.

- Всего планируется обойти 1 857 многодетных семей и 240 участников войны, - уточнили «КП» в пресс-службе мэрии.

Газовое оборудование проверят по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова с целью подготовки к грядущему отопительному сезону. Обследования газовики проведут до 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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