В домах орловских многодетных семей проверят газовое оборудование
Обследования газовики проведут до конца лета
В домах орловских многодетных семей проверят газовое оборудованиеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В течение лета в Орле сотрудники органов соцподдержки совместно с газовиками проведут обследования газового оборудования в жилых помещениях. Речь, в первую очередь, идет о тех домах, где проживают многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны.
- Всего планируется обойти 1 857 многодетных семей и 240 участников войны, - уточнили «КП» в пресс-службе мэрии.
Газовое оборудование проверят по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова с целью подготовки к грядущему отопительному сезону. Обследования газовики проведут до 31 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU