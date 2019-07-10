В Орловской области закрыли семь сайтов с продажей поддельных дипломов
В Орловской области закрыли семь сайтов с продажей поддельных дипломов. В свободном доступе предлагалось купить документы об окончании вузов и колледжей.
- В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам межрайонный прокурор обратился в суд с заявлениями о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение исполнено: доступ к 7 интернет-ресурсам ограничен. Как уточнили в ведомстве, материалы прокурорской проверки направили в отдел полиции для проведения процессуальной проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU