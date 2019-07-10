СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-10T13:48:34+03:00

В Орловской области закрыли семь сайтов с продажей поддельных дипломов Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В свободном доступе предлагалось купить документы об окончании вузов и колледжей

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В Орловской области закрыли семь сайтов с продажей поддельных дипломов. В свободном доступе предлагалось купить документы об окончании вузов и колледжей.

- В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам межрайонный прокурор обратился в суд с заявлениями о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение исполнено: доступ к 7 интернет-ресурсам ограничен. Как уточнили в ведомстве, материалы прокурорской проверки направили в отдел полиции для проведения процессуальной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU