2019-07-10T13:48:18+03:00
Звезды

Талантливые орловцы могут стать участниками литературного конкурса

«Тихая моя Родина»: прием заявок уже начался
Наталья Меркулова
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Талантливые орловцы могут стать участниками литературного конкурсаТалантливые орловцы могут стать участниками литературного конкурсаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Талантливые орловцы могут стать участниками Областного литературного конкурса «Тихая моя Родина». Прием заявок уже начался.

Главная тема конкурса – красота родного края, его богатая история и культура. Свои видение этого вопроса можно воплотить в стихотворной форме и в жанрах малой прозы (очерк, эссе, рассказ).

- Наша главная цель - развитие литературного творчества на Орловщине, поддержание вековых традиций, а также открытие новых имен в литературе, - рассказал «Комсомолке» поэт Андрей Фролов, председатель правления областной организации Союза писателей России.

Прием заявок продлится до 20 сентября. В конкурсе могут принять участие желающие всех возрастов.

Более подробно с его условиями можно ознакомиться на сайте Орловского Дома литераторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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