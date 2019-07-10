СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-10T13:11:12+03:00

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Орловцы могут зарегистрировать туристскую группу через единый портал МЧС. Управление запустило систематизированный, простой и удобный для заполнения на любом устройстве сервис, авторизация в котором идет через Единую систему идентификации и аутентификации. Это значит, что вся размещённая внутри информация защищена.

- При клике на соответствующую рубрику система перенаправляет пользователя на нужный сервис. Если обращение или заявка подается с сайта Главного управления, в форме уже будет выбран субъект страны и заполненная форма автоматически уйдет по назначению, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Также на едином портале есть доступ к сервису досудебного обжалования. Через него пользователи государственных услуг могут обжаловать работу органов власти в досудебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU