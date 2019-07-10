Орловец выбросил из окна своего соседа

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-10T12:47:56+03:00

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Житель Орла скинул из окна многоэтажки своего соседа. Следователи возбудили уголовное дело.

Тело 35-летнего мужчины было обнаружено очевидцами рядом с жилым домов в Северном районе города. Как оказалось, выпал он из окна не сам.

- Установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний местный житель, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что вместе с потерпевшим проживал на съемной квартире, в ходе произошедшего конфликта во время распития спиртных напитков сбросил потерпевшего с балкона квартиры, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Выжить упавшему не удалось. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU