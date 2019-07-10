2019-07-10T12:32:36+03:00
Происшествия

В Орле 30-летней пассажирке автобуса потребовалась помощь медиков после падения в салоне

Очевидцев ДТП разыскивают инспекторы ГИБДД
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле 30-летней пассажирке автобуса потребовалась помощь медиков после падения в салоне. ДТП произошло на улице Брестской еще 1 июля. Водитель маршрутного автобуса «ПАЗ-320530-22», следующий по маршруту от Выгонки до Веселой слободы, в районе дома № 6 на Брестской перестраивался в левый ряд.

- В этот момент в салоне произошло падение женщины, в результате чего пассажирка получила травмы и на машине скорой помощи была доставлена в больницу Семашко. После осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просьба обращаться в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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