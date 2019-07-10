2019-07-10T11:35:48+03:00
Общество

Православный центр «Вятский посад» устроит День русских традиций для юных орловцев

На детском празднике ребят ожидают творческие и интеллектуальные конкурсы, викторины и игры
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Православный центр «Вятский посад» устроит День русских традиций для юных орловцев. На детский праздник ребят приглашают уже в это воскресенье, 14 июля. Гостей ожидают творческие и интеллектуальные конкурсы, викторины, народные игры и забавы, инсценировки любимых русских сказок, тематические спектакли, пляски и праздничный хоровод.

- Это будет самое настоящее путешествие во времени. Ребята не только вспомнят, чем жили наши предки, но и узнают много нового об исконных традициях Руси, - обещают организаторы.

Начало мероприятия в 12 часов.

Вход на праздник для всех желающих свободный.

Адрес: Орловский раной, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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