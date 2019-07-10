Православный центр «Вятский посад» устроит День русских традиций для юных орловцев
Православный центр «Вятский посад» устроит День русских традиций для юных орловцев. На детский праздник ребят приглашают уже в это воскресенье, 14 июля. Гостей ожидают творческие и интеллектуальные конкурсы, викторины, народные игры и забавы, инсценировки любимых русских сказок, тематические спектакли, пляски и праздничный хоровод.
- Это будет самое настоящее путешествие во времени. Ребята не только вспомнят, чем жили наши предки, но и узнают много нового об исконных традициях Руси, - обещают организаторы.
Начало мероприятия в 12 часов.
Вход на праздник для всех желающих свободный.
Адрес: Орловский раной, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1а.
ИСТОЧНИК KP.RU