Орловцы предпенсионного возраста смогут получить дополнительное образование
Новые навыки помогут им с трудоустройством
Орловцы предпенсионного возраста смогут получить дополнительное образованиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы предпенсионного возраста смогут получить дополнительное образование. Новые навыки помогут им с трудоустройством.
В этом году планируется переобучить около 300 жителей Орловской области.
В среднем период обучения составит 3 месяца.
В 2019-2024 годах на эти цели выделят 121, 2 млн рублей. Из них 115 млн рублей − федеральные средства, 6,1 млн рублей − средства областного бюджета.
- Работа по обучению людей предпенсионного возраста будет проводиться на Орловщине ежегодно. С 2019 по 2024 год планируется дать новое образование 1770 орловцам, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU