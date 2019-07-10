2019-07-10T10:43:34+03:00
Общество

Орловцы предпенсионного возраста смогут получить дополнительное образование

Новые навыки помогут им с трудоустройством
Наталья Меркулова
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Орловцы предпенсионного возраста смогут получить дополнительное образованиеОрловцы предпенсионного возраста смогут получить дополнительное образованиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы предпенсионного возраста смогут получить дополнительное образование. Новые навыки помогут им с трудоустройством.

В этом году планируется переобучить около 300 жителей Орловской области.

В среднем период обучения составит 3 месяца.

В 2019-2024 годах на эти цели выделят 121, 2 млн рублей. Из них 115 млн рублей − федеральные средства, 6,1 млн рублей − средства областного бюджета.

- Работа по обучению людей предпенсионного возраста будет проводиться на Орловщине ежегодно. С 2019 по 2024 год планируется дать новое образование 1770 орловцам, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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