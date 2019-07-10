СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-10T10:35:25+03:00

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Орловские полицейские раскрыли дело об украденном музыкальном центре. 54-летний мужчина решил воспользоваться случаем и обокрал соседку, пока она была в отъезде.

Кража произошла в Шаблыкинском районе. Преступник влез через окно в дом местной жительницы и схватил первое, что привлекло его внимание – музыкальный центр.

Перепродать свою добычу он не успел. Сотрудники уголовного розыска установили его личность и изъяли похищенное.

- Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 54-летний мужчина. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU