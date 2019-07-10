2019-07-10T10:34:58+03:00
Общество

Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций

Сервис позволяет пользователям направлять в банк документы и информацию по валютному контролю и получать обратную связь
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Сервис доступен для клиентов, использующих услугу «Прямое управление счетами» в рамках договора об оказании услуг «Сбербанк Корпорация».

Также услуга позволяет отслеживать статус документов, настраивать списочные формы по организациям группы, печатать документы валютного контроля по всем предприятиям группы компаний в один клик.

Для удобства пользователей информация об операциях по контракту/кредитному договору и его реквизитах, а также о вносимых изменениях реализована в отдельном интерфейсе. Также система уведомляет о зачислении иностранной валюты на транзитный счет и сроках представления в банк документов и информации по валютной операции.

-Традиционно валютный контроль требует особого внимания финансистов компании — необходимо контролировать очень много процессов. От того, насколько корректно, вовремя оформлены и поданы в банк документы, часто зависят скорость проведения операций, построение отношений с зарубежными партнерами и репутация компании. Мы запустили сервис обмена документами и информацией по валютному контролю, чтобы наши клиенты могли оперативно отслеживать ситуацию по всем дочерним структурам предприятия в едином окне, получать сведения из банка легко и без потери времени, - рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» ПАО Сбербанк Сергей Попов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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