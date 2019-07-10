От укусов клещей в Орловской области пострадали 467 детей
В Орловской области по состоянию на 4 июля почти полторы тысячи человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. В их числе 467 детей. Такие данные привели в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Обращаемость по поводу присасывания клещей на уровне среднемноголетних данных. По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 16,4 %, - отмечают в управлении.
Все же стоит отметить, что случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, на Орловщине не зарегистрировано. Продолжается акарицидная обработка общественных мест.
Как отмечает орловская дезинфекционная станция, обследования проведены обработки на площади 387,5 гектаров. В Орле от клещей обработаны Детский и Городской парки, парк «Ботаника», скверы «Разградский», имени Тургенева, имени Гуртьева, «Дворянское гнездо», сквер у библиотеки Бунина, Семинарский парк, сквер «Орловских партизан», сквер «Мемориальный», Историко-Литературный квартал, сквер «Орленок», Медведевский лес.
ИСТОЧНИК KP.RU