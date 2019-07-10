На орловской трассе отечественная легковушка врезалась в иномарку
В Орловской области водитель за рулем отечественной легковушки «ВАЗ 2114» врезался в иномарку «Форд». В ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.
Примерно около четырёх часов дня вторника, 9 июля, 50-летний мужчина ехал на «Четырнадцатой» по дороге «Ливны-Навесное-Грачев верх» в сторону села Волково.
- Водитель совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Форд-Фокус» под управлением 32-летнего водителя, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Удар был сильный, перед машины смяло. С телесными повреждениями водителя «ВАЗа» увезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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