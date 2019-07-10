2019-07-10T09:16:50+03:00
Происшествия

На орловской трассе отечественная легковушка врезалась в иномарку

Водитель «ВАЗа» госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орловской области водитель за рулем отечественной легковушки «ВАЗ 2114» врезался в иномарку «Форд». В ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Примерно около четырёх часов дня вторника, 9 июля, 50-летний мужчина ехал на «Четырнадцатой» по дороге «Ливны-Навесное-Грачев верх» в сторону села Волково.

- Водитель совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Форд-Фокус» под управлением 32-летнего водителя, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Удар был сильный, перед машины смяло. С телесными повреждениями водителя «ВАЗа» увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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