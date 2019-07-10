Губернатор предложил орловцам совместно обсудить благоустройство сквера Ермолова

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-10T09:05:57+03:00

Андрей Клычков пригласил горожан в сам сквер, чтобы каждый мог высказать свое мнение относительно изменений здесь

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил горожанам совместно обсудить благоустройство сквера Ермолова. Глава региона считает, что нужно взвесить все «за» и «против», а уже после принимать решение о реконструкции этой общественной территории.

Встречу горожанам Клычков назначил в самом сквере.

- В последние дни развернулась бурная дискуссия - нужно ли благоустраивать город Орёл, приводить в порядок парки и скверы, строить в городе больше мест, где бы могли отдыхать жители области и гости нашего региона, восстанавливать, строить фонтаны, - написал губернатор.

Также он отметил, что вопрос о размещении фонтана на целевые средства спонсора решался еще с прошлой осени. В итоге местом был выбран север Ермолова.

- Специалисты остановились на сквере генерала Ермолова, как месте, которое может стать центральной площадкой города, связывающей и транспортные маршруты, и пешеходные, что позволит создать единое пространство. Через СМИ я узнал, что есть люди, которые не согласны с предложенной концепцией, кто-то говорит, что вообще надо закончить благоустраивать город, - написал Андрей Клычков.

Глава Орловщины высказал свою позицию так: мнения надо слышать и уважать, а уже по итогам, взвесив все «за» и «против» принимать окончательное решение.

Диалог состоится 10 июля в 15.00 в сквере Ермолова.

ИСТОЧНИК KP.RU