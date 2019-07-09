В Орле 22-летняя девушка попалась на краже одежды
Обновить гардероб бесплатно не удалось
Фото: архив "КП"
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В Орле 22-летняя девушка попалась на краже одежды в торговом центре. Обновить гардероб бесплатно ей не удалось: орлочанку задержали правоохранители.
Все случилось вечером понедельника. Под конец смены продавцы одного из магазинов заметили покупательницу, которая пошла с товаром минуя кассовую зону. Сотрудники нажали тревожную кнопку. Как рассказали «КП» в пресс-службе регуправления Росгвардии, девушку задержали на выходе из торгового зала.
С собой у «забывчивой покупательницы» было две пижамы, блузка, джинсы, кошелек и четыре пары носков. Теперь с орловчанкой будут разбираться полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU