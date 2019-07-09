СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-09T16:06:38+03:00

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В Орле 22-летняя девушка попалась на краже одежды в торговом центре. Обновить гардероб бесплатно ей не удалось: орлочанку задержали правоохранители.

Все случилось вечером понедельника. Под конец смены продавцы одного из магазинов заметили покупательницу, которая пошла с товаром минуя кассовую зону. Сотрудники нажали тревожную кнопку. Как рассказали «КП» в пресс-службе регуправления Росгвардии, девушку задержали на выходе из торгового зала.

С собой у «забывчивой покупательницы» было две пижамы, блузка, джинсы, кошелек и четыре пары носков. Теперь с орловчанкой будут разбираться полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU