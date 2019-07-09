СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-09T15:45:52+03:00

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На Орловщине забраковали 39 партий спиртного после проведенных региональным Управлением Роспотребнадзора проверок. Общий объем изъятой алкогольной продукции составил 177 литров.

Всего, как отмечают в ведомстве, было проверено 224 объекта. На большей части из них сотрудники управления обнаружили нарушения в сфере защиты прав потребителей, санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании. По результатам проверок одну пробу алкогольной продукции признали не соответствующими требованиям маркировки.

- К административной ответственности привлечено 211 юридических и должностных лиц в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 322,5 тысяч рублей. По решению суда конфисковано 24 партии алкогольной продукции объемом 50 литров, - сообщили «КП» в Управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU