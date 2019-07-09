2019-07-09T15:00:28+03:00
Общество

Орловчанку оштрафовали за заросший сорняками участок сельхозназначения

Общая площадь зарастания составила больше 18 гектаров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловчанку оштрафовали за заросший сорняками участок сельхозназначенияОрловчанку оштрафовали за заросший сорняками участок сельхозназначенияФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жительницу Орловской области оштрафовали за заросший сорняками участок сельхозназначения. Общая площадь зарастания составила больше 18 гектаров.

Факт ненадлежащего ухода установили в ходе рейдов специалисты регионального Управления Россельхознадзора. Участок, расположенный в границах территории Моховского сельского поселения Покровского района, оказался заросшим сорной травой и кустарниками.

- На основании полученных данных в отношении собственника нарушенного земельного участка проведена внеплановая документарная проверка. Жительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в соответствии со статьей 8.7 КоАП РФ, - сообщили «КП» в Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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