Орловчанку оштрафовали за заросший сорняками участок сельхозназначения

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-09T15:00:28+03:00

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Жительницу Орловской области оштрафовали за заросший сорняками участок сельхозназначения. Общая площадь зарастания составила больше 18 гектаров.

Факт ненадлежащего ухода установили в ходе рейдов специалисты регионального Управления Россельхознадзора. Участок, расположенный в границах территории Моховского сельского поселения Покровского района, оказался заросшим сорной травой и кустарниками.

- На основании полученных данных в отношении собственника нарушенного земельного участка проведена внеплановая документарная проверка. Жительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в соответствии со статьей 8.7 КоАП РФ, - сообщили «КП» в Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU