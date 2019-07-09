Орловец украл золотые кольцо и цепочку у своей квартирантки

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-09T14:40:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительнице поселка Знаменка понадобилась помощь сотрудников полиции, после того как женщина узнала о пропаже у нее золотых украшений. Ее кольцо и цепочка исчезли из съемной квартиры. Ювелирные украшения квартирантка оставила в сумке. Самой женщины не было дома несколько дней.

На месте происшествия правоохранители обнаружили, что признаков взлома квартиры нет. Оказалось, к краже причастен 49-летний владелец жилплощади. У мужчины и раньше были проблемы с законом, которые закончились судимостью. Он сознался в краже и рассказал, что золотые украшения стоимостью 20 тысяч рублей он сбыл, чтобы вернуть долг.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Орловец задержан. Похищенное имущество изъято, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU