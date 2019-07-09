«Орловское лето»: любителей бадминтона приглашают на новый турнир

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-09T13:34:35+03:00

Прием заявок на участие уже начался

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Любителей игры в бадминтон приглашают на турнир «Орловское лето». Принять участие в нем могу мальчики и девочки от 14 лет и младше в нескольких спортивных разрядах. Прием заявок на участие уже начался.

Соревнования пройдут по круговой системе в подгруппах, с последующим выходом в таблицу по олимпийской системе.

- Места разыгрываются до двух поражений в соответствии с правилами игры в бадминтон. В каждом разряде будут разыграны первое, второе и третье место, - сообщили «КП» в Федерации бадминтона Орловской области.

В турнире сразятся игроки в группах 2005-2006 гр., 2007-2008 гр., 2009-2010 гр., 2011 и младше.

Предварительную заявку на участие необходимо выслать до 24 июля на почту diana_098@mail.ru или whatsapp 89196498250.

КОГДА? ГДЕ?

27-28 июля с 10.00

Ул. Матросова, 5 (Училище олимпийского резерва)

ИСТОЧНИК KP.RU