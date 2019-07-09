«Орловское лето»: любителей бадминтона приглашают на новый турнир
Любителей игры в бадминтон приглашают на турнир «Орловское лето». Принять участие в нем могу мальчики и девочки от 14 лет и младше в нескольких спортивных разрядах. Прием заявок на участие уже начался.
Соревнования пройдут по круговой системе в подгруппах, с последующим выходом в таблицу по олимпийской системе.
- Места разыгрываются до двух поражений в соответствии с правилами игры в бадминтон. В каждом разряде будут разыграны первое, второе и третье место, - сообщили «КП» в Федерации бадминтона Орловской области.
В турнире сразятся игроки в группах 2005-2006 гр., 2007-2008 гр., 2009-2010 гр., 2011 и младше.
Предварительную заявку на участие необходимо выслать до 24 июля на почту diana_098@mail.ru или whatsapp 89196498250.
КОГДА? ГДЕ?
27-28 июля с 10.00
Ул. Матросова, 5 (Училище олимпийского резерва)
ИСТОЧНИК KP.RU