СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-09T13:22:50+03:00

Из-за короткого замыкания электропроводки огонь мог перекинуться и на жилой дом

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Ночью под Орлом добровольцы помогали тушить пожар в хозпостройке. ЧП случилось ровно в полночь, 9 июля, на улице Половецкой в селе Знаменское. Из-за короткого замыкания электропроводки в строении огонь мог перекинуться и на рядом стоящий жилой дом.

К моменту прибытия пожарных хозпостройка горела открытым пламенем. Открытое горение спасатели потушили в течение десяти минут. Спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать полностью. Участие в тушении принимали два добровольца.

- В результате пожара хозяйственная постройка выгорела изнутри на площади 60 квадратных метров. Спасен рядом стоящий жилой дом. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 10 раз, из них 6 выездов на ликвидацию возгораний и 4 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU