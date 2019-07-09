СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-09T12:39:58+03:00

В течение двух дней артисты исполнят постановку «Капля жизни» по сказкам Тургенева

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Орловский кукольный театр порадует спектаклями липецких детей. Став участником Всероссийского театрального марафона, Театр кукол уехал на гастроли в Липецк, где орловцы торжественно передали своим коллегам символ марафона - статуэтку амфитеатра.

Церемония состоялась на сцене Липецкого театра кукол в понедельник, 8 июля. В течение двух дней орловские артисты исполнят постановку по сказкам Ивана Тургенева «Капля жизни». В основу спектакля кукольники положили такие сказки, как «Степовик», «Сказка о серебряной птице и жёлтой лягушке» и «Капля жизни».

Напомним, в рамках празднования Года театра в России в марафоне принимают участие 85 регионов страны. Культурное событие стартовало во Владивостоке и завершится в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU