Орловцев попросили не нервничать из-за непоказывающего телевизора
Отключение сигнала плановое, ведутся ремонтные работы
Орловцев попросили не нервничать из-за непоказываюшего телевизораФото: Наталья Меркулова
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Сегодня орловцев попросили не нервничать из-за непоказываюшего с утра телевизора. Отключение сигнала плановое и связано с профилактическими работами на орловском Телецентре.
- Приносим свои извинения, но в связи с плановыми профилактическими работами 9 июля будет кратковременное отключение трансляции телерадиосигнала с 9.00 до 14.00 в Орле и Орловском районе , - сообщает сайт Орловского ОРТПЦ.
В 14.00 трансляция телеканалов будет возобновлена.
ИСТОЧНИК KP.RU