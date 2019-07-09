2019-07-09T12:28:11+03:00
Общество

Орловцев попросили не нервничать из-за непоказывающего телевизора

Отключение сигнала плановое, ведутся ремонтные работы
Наталья Меркулова
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Орловцев попросили не нервничать из-за непоказываюшего телевизораОрловцев попросили не нервничать из-за непоказываюшего телевизораФото: Наталья Меркулова
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Сегодня орловцев попросили не нервничать из-за непоказываюшего с утра телевизора. Отключение сигнала плановое и связано с профилактическими работами на орловском Телецентре.

- Приносим свои извинения, но в связи с плановыми профилактическими работами 9 июля будет кратковременное отключение трансляции телерадиосигнала с 9.00 до 14.00 в Орле и Орловском районе , - сообщает сайт Орловского ОРТПЦ.

В 14.00 трансляция телеканалов будет возобновлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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