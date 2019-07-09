Выставка "Московские триптихи" откроется в Орле

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-09T12:12:50+03:00

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Музей Москвы представляет в Орле фотовыставку работ Константина Кокошкина «Московские триптихи». В рамках Дней столицы в регионе его жители смогут познакомиться с экспозицией, в которую вошли работы признанного фотографа. Все они расскажут о Москве.

Константин Кокошкин – фотограф, обладатель премии «Золотой глаз России». Его работы хранятся в фондах Государственного Русского музея и Московского Дома фотографии. В снимках автора – Россия. Интересная, знакомая и неопознанная одновременно. И хотя с фотокамерой автор посетил более 60 стран, в объективе картины русской жизни, русских городов всегда новы, милы сердцу и притягательны.

КОГДА, ГДЕ?

12 июля, 10.00

Ул. Гостиная, 2

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU