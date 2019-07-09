Выставка "Московские триптихи" откроется в Орле
Музей Москвы представляет в Орле фотовыставку работ Константина Кокошкина «Московские триптихи». В рамках Дней столицы в регионе его жители смогут познакомиться с экспозицией, в которую вошли работы признанного фотографа. Все они расскажут о Москве.
Константин Кокошкин – фотограф, обладатель премии «Золотой глаз России». Его работы хранятся в фондах Государственного Русского музея и Московского Дома фотографии. В снимках автора – Россия. Интересная, знакомая и неопознанная одновременно. И хотя с фотокамерой автор посетил более 60 стран, в объективе картины русской жизни, русских городов всегда новы, милы сердцу и притягательны.
КОГДА, ГДЕ?
12 июля, 10.00
Ул. Гостиная, 2
(6+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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