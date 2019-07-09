2019-07-09T11:57:40+03:00
Происшествия

В Орле автомобиль едва не потонул в Оке

Вытянуть машину на дорогу водителю помогли спасатели МЧС
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле автомобиль едва не потонул в ОкеВ Орле автомобиль едва не потонул в ОкеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В понедельник вечером, 8 июня, в реке Ока в Орле едва не потонул автомобиль. О машине, сползающей в реку, спасатели узнали около 19 часов. На телефон службы спасения позвонила обеспокоенная водитель. Владелица авто сообщила, что ее машина спускается к реке в районе стоянки прогулочных катеров.

- На помощь женщине выехали спасатели техногенной группы областной поисково-спасательной службы. Сотрудники помогли вытянуть автомобиль на дорогу, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Как стало известно, в салоне авто водитель была не одна. Ее пассажиры, женщины, вышли из машины самостоятельно.

Всего за прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений Орловской области выезжали 10 раз, из них 6 выездов на ликвидацию возгораний и 4 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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