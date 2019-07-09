2019-07-09T11:32:26+03:00
Общество

До 1 августа в Орле капитально отремонтируют четыре городские улицы

Работы на каждой из них уже завершены более чем на половину
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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До 1 августа в Орле капитально отремонтируют четыре городские улицыДо 1 августа в Орле капитально отремонтируют четыре городские улицыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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До 1 августа в Орле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтируют четыре городские улицы. Речь идет о Кромском шоссе, улицах Комсомольской, Московской и Северной, на ремонт которых выделено 386 миллионов рублей, что почти вдвое превысило прошлогоднее финансирование.

Ремонтировать указанные улицы в Орле приступили местные подрядчики еще в апреле. Работы на каждой из них уже завершены более чем на 65 %. Сейчас на улице Комсомольской устанавливают бордюры, завершается укладка выравнивающего слоя. Почти полностью выложен выравнивающий слой и по улице Московской. На Кромском шоссе в стадии завершения устройство верхнего слоя асфальтового покрытия. Работы на улице Северной также близятся к концу.

Кроме того, благодаря дополнительному финансированию в сумме 144 миллиона рублей в план ремонтных работ удалось включить улицы Московскую и Комсомольскую вместе с благоустройством прилегающих территорий, под чем подразумевается ремонт тротуаров и озеленение. Также планируется привести в порядок улицы Пушкина от 1-й Курской до Ляшко и улицу 60-летия Октября от моста до улицы Максима Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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