СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-09T10:59:24+03:00

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Летом с орловских полей уберут более 900 тысяч гектаров зерновых. Такие цифры озвучили в Орле чиновники на аппаратном совещании в областной администрации. Как стало известно, первыми соберут урожай озимой пшеницы, ярового ячменя и гороха. К уборке полей уже приступили в Должанском районе Орловской области.

Для перевозки зерна урожая в 2019 году будет задействовано около 2500 грузовых сельскохозяйственных автомобилей, а также 256 автомобилей с предприятий и от частных перевозчиков. Хранить и подрабатывать зерно хлеборобы будут на 25 хлебоприёмных предприятиях, мощность единовременного хранения которых составляет 1,5 миллиона тонн.

- Мы рассчитываем, что сельские труженики в этом году по итогам уборочной сумеют добиться хороших результатов. Подтвердят высокий статус Орловщины как традиционного хлебного края России, – подытожил на совещании Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU