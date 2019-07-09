СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-09T09:58:20+03:00

Взрывоопасные снаряды после транспортировки в специальном контейнере передали для исследования

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Во дворе дома в орловской глубинке нашли боеприпасы военных времен. Металлические предметы, похожие на снаряды, обнаружили жители села Архангельское Глазуновского района и сообщили об этом специалистам. На место происшествия немедленно прибыли омоновцы.

- В результате обследования специалисты-взрывотехники установили, что найдены 2 артиллерийских снаряда калибра 45-миллиметров, 1 артиллерийский снаряд калибра 122-миллиметра, 6 миномётных мин калибра 81-миллиметр времен Великой Отечественной войны, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Обнаруженные взрывоопасные снаряды поместили в специальный контейнер для транспортировки. После военные боеприпасы передали для исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU