В Орле День семьи, любви и верности отметили традиционным праздником «Гимн любви»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-09T09:33:33+03:00

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Непогода не помешала орловцам отметить День семьи, любви и верности традиционным праздником «Гимн любви». Мероприятие состоялось в сквере Семьи у ротонды под Александровским мостом в минувший понедельник, 8 июля.

В пасмурный день для горожан с самого утра работали тематические площадки на любой вкус. Здесь плели венки и косы, были организованы ярмарки народных мастеров и выставки фотографий пар-юбиляров и книг о святости брака. Но самое интересное было впереди.

Фото пресс-службы мэрии

От областной администрации в 11:30 утра сюда двинулась колонна виновников торжества, а именно пар, которые прожили вместе долгие годы, новобрачные и дети, рожденные 8 июля. Аккомпанировали колонне лучшие орловские гармонисты.

Фото пресс-службы мэрии

Одновременно от Успенского собора крестный ход совершали священнослужители и прихожане. У подножия Александровского моста колонны встретились. Вместе участники возложили букеты полевых цветов к памятнику Артиллеристам.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

Торжественная часть праздника началась с молебна в честь святых Петра и Февронии Муромских. Затем парам, которые прожили вместе долгие годы, вручили памятные подарки и медали «За любовь и верность». Всего таких медалей удостоились 34 супружеские пары. Из них две отметили «золотую» свадьбу, равную 50 годам, еще две — «бриллиантовую», равную 60-ти. Самой крепкой была названа семья Бондарь. Супруги прожили вместе 66 лет.

Фото пресс-службы мэрии

Праздник продолжился пожеланиями долгой и чистой любви молодоженам. Также с днем рождения поздравили детей, чья дата рождения выпала на 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU