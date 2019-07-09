В Мценске иномарка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-09T09:12:13+03:00

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В городе Мценске Орловской области иномарка сбила пешехода. Авария случилась в ночное время 9 июля.

Примерно в 2.15 ночи 31-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Ниссан» по улице Мира районного центра в сторону Советской улицы.

- В районе дома№ 13 по улице он Мира совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части автодороги без цели ее перехода на полосе движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в приемный покой БУЗ ОО " Мценская ЦРБ", - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на территории региона инспекторы зарегистрировали 18 ДТП. В них, кроме описанного выше, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU