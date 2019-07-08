СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-08T16:48:51+03:00

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Подачу газа прекратят в Заводском районе Орла до 15 июля. Как сообщили «КП» в ООО «Газпром теплоэнерго Орел», газ отключат в доме № 23 по улице 1-й Посадской и в домах № 2 и № 4 по 2-й Посадской.

- Временные ограничения будут действовать до 17 часов в связи с проведением ремонтных работ на газовой магистрали ОАО «Газпром газораспределение Орел», - уточнил диспетчер.

Стоит отметить, что ремонт тепломагистрали с гидравлическими испытаниями проведут по адресу улица Красина, 7а до 17 июля. Отключать жилые дома от газа не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU