В Орловской области объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-08T16:55:05+03:00

Грозы, туман и сильный ветер будут царить в регионе

Изменить размер текста: A A

В Орловской области вновь объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки в регионе будет царить непогода: ожидаются грозы, туман и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Как прогнозирует Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 8 июля по 21 час 9 июля на территории области переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, днем местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный ночью 5-10, днем 7-12, местами порывы 13-18 м/с. Температура ночью 8-13, днем 17-22 градусов тепла. В Орле переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный ночью 5-10, днем 7-12 м/с. Температура ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла.

В непогоду не забывайте о правилах безопасности и будьте бдительны. В случае происшествий и чрезвычайных ситуаций звоните 01, 101, 43-09-45, 43-37-36.

ИСТОЧНИК KP.RU