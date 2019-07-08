2019-07-08T16:12:16+03:00
Общество

За 2019-й приставы вернули орловцам более 13 миллионов рублей задолженности по зарплате

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года таких производств стало более чем в 2 раза меньше
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За 2019-й приставы вернули орловцам более 13 миллионов рублей задолженности по зарплатеЗа 2019-й приставы вернули орловцам более 13 миллионов рублей задолженности по зарплатеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области судебные приставы продолжают работу по восстановлению прав на заработную плату работников предприятий. За 5 месяцев 2019 года в подразделениях УФССП накопилось 830 исполнительных производств о взыскании долгов.

- За отчетный период был наложен арест на имущество должников-организаций на сумму более 7,5 миллионов рублей. По 317 исполнительным производствам о взыскании заработной платы проведены проверки в порядке статей 144-145 УК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Так за прошедший период приставы вернули орловцам более 13 миллионов 624 тысячи рублей задолженности по зарплате. На аналогичный период прошлого года таких производств стало более чем в 2 раза меньше. Исполненные дела о взыскании долгов на особом контроле держит руководство Управления, областной Прокуратуры и Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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