2019-07-08T14:14:26+03:00
Происшествия

Жительница Орла залезла в машину соседа и украла деньги

Автомобиль владелец оставил незапертым
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жительница Орла залезла в машину соседа и украла деньгиЖительница Орла залезла в машину соседа и украла деньгиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жительница Орла залезла в машину пожилого соседа и украла деньги. Совершившую кражу женщину установили сотрудники полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и опроса возможных свидетелей.

41-летняя женщина воспользовалась тем, что владелец оставил свой автомобиль не запертым. Утром мужчина поставил иномарку в гараж, сам, тем временем, отошел в соседний бокс, чтобы помочь знакомому. То, что из машины пропали 7500 рублей, пенсионер обнаружил только в обед.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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