2019-07-08T13:46:28+03:00
Происшествия

В Орле пламя охватило одноэтажный дачный дом

К счастью, обошлось без пострадавших
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле пламя охватило одноэтажный дачный домВ Орле пламя охватило одноэтажный дачный домФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле пламя охватило одноэтажный дачный дом. ЧП случилось в минувшую субботу поздним вечером, 6 июля, в СТ «Вишня» Северного района.

Дача загорелась около 23-х часов. К моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади. Угрозы распространения огня не было.

- В результате пожара дачное строение выгорело на площади 25 квадратных метров. От огня пострадала пристройка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших

Всего за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 10 раз на ликвидацию возгораний, в числе которых подгар пищи, загорание сухой травы, мусора, хозпостроек и автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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