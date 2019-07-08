Орловская область оказалась на 40-й строчке в рейтинге доходов населения

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-08T12:53:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловская область оказалась на сороковой строчке в рейтинге доходов населения. По данным исследования, 13,7 % жителей региона находятся за чертой бедности.

Новый рейтинг, опубликованный РИА на основании данных Росстата, собрал в себе все регионы России по уровню доходов граждан. Отмечается, что в Орловской области доля населения за чертой крайней бедности составляет 1,6 %.

При этом соседи Орловщины расположились выше. Так, Тульская область заняла 30 место по уровню доходов, Калужская – 28е, Курская – 22е, Липецкая – 13е. Ниже расположилась Брянщина – она в рейтинге на 49-м месте.

В первую же десятку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий АО, Чукотский АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Сахалинская область, Москва и МО, Санкт-Петербург, республика Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU