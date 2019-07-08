Два дня орловские спасатели искали заблудившегося в лесу пожилого грибника
Два дня орловские спасатели в лесах Хотынецкого района искали пожилого грибника. Мужчина ушел за лесной добычей в субботу утром, 6 июля, и заблудился.
- Поиски завершились на следующий день. 7 июля в 14.30 мужчина был обнаружен в районе населенного пункта Хотимль-Кузьменково, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Мужчину осмотрели врачи. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Всего за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 21 раз, из них 10 выездов на ликвидацию возгораний и 11 на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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