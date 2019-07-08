Два дня орловские спасатели искали заблудившегося в лесу пожилого грибника

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-08T12:45:00+03:00

Мужчину обнаружили в районе населенного пункта Хотимль-Кузьменково, медицинская помощь ему не потребовалась

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Два дня орловские спасатели в лесах Хотынецкого района искали пожилого грибника. Мужчина ушел за лесной добычей в субботу утром, 6 июля, и заблудился.

- Поиски завершились на следующий день. 7 июля в 14.30 мужчина был обнаружен в районе населенного пункта Хотимль-Кузьменково, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Мужчину осмотрели врачи. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Всего за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 21 раз, из них 10 выездов на ликвидацию возгораний и 11 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU