2019-07-08T12:29:46+03:00
Общество

Сегодня жители Северного района Орла останутся без электричества

По нескольким адресам проведут плановые работы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня жители Северного района Орла останутся без электричестваСегодня жители Северного района Орла останутся без электричестваФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня, 8 июля, жители Северного района Орла останутся без электричества. По нескольким адресам проведут плановые работы.

Как сообщил «КП» диспетчер ОАО «Орёлоблэнерго», с 9 ура до полудня электричество отключат в домах № 30/1 и № 30/2 по улице Бурова, а также в домах № 68, № 68Б на Раздольной.

Без света до 16:30 останутся жители домов № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 по улице 6-ой Орловской дивизии, улиц Поселковой, Светлой и Афонина. До 17 часов переждать без электроэнергии придется домам № 46, № 48, № 50, № 52 по улице Металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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