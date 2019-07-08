2019-07-08T12:24:53+03:00
Общество

Орловская учительница может получить звание «Экоучитель года - 2019»

Претендентом на лидерство в общероссийском рейтинге стала преподаватель химии и биологии из Корсаковского района
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловская учительница может получить звание «Экоучитель года - 2019». Претендентом на лидерство в общероссийском рейтинге стала преподаватель из поселка Нечаево Корсаковского района Лёвочкина Наталия. Учитель химии и биологии Совхозной школы вошла в ТОП-5 учителей «Экокласса».

Итоги рейтинга были подведены в рамках Всероссийского проекта по экологическому просвещению школьников. В прошедшем учебном году экологические уроки в своих классах провели 65 тысяч учителей. При составлении рейтинга учитывались количество проведенных уроков и сданные по ним отчеты, привлечение школьников к участию в онлайн-тестах, квестах и экологических конкурсах и организация экомероприятий в школе.

Претендентов на звание «Экоучитель года - 2019» определят в следующем 2020 году в январе. Лидеров наградят призами от создателя проекта «Экокласс» - движения ЭКА.

- Благодаря активным учителям, которые проводят экологические уроки в школах, мы создаем у детей мотивацию беречь природу и предпринимать конкретные действия для решения экологических проблем. Отрадно, что лидеры нашего рейтинга - учителя сельских школ и школ малых городов России, - отмечает Татьяна Честина, руководитель движения ЭКА.

Стоит отметить, что проект был запущен движением ЭКА четыре года назад с целью экологического просвещения школьников. Сейчас на нем собрано 26 экологических уроков на такие темы как водосбережение, раздельный сбор отходов, экологичный образ жизни, сохранение лесов, изменение климата и другие.

ЗНАЙ!

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Движение занимается массовым экологическим просвещением с целью вовлечь как можно больше людей в снижение своего экологического следа и бережное отношение к природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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