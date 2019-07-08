2019-07-08T12:08:48+03:00
Политика

На довыборы в Госдуму от Орловской области выдвинут еще один кандидат

Его представила партия «Родина»
Ольга СУПОНЕВА
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Стало известно имя еще одного кандидата на выборы в Государственную Думу от Орловской области. Представила его партия «Родина».

Имя кандидата было озвучено 6 июля на V Съезде партии.

- Были выдвинуты кандидаты на довыборы в Госдуму. Они пройдут 8 сентября 2019 г. в Единый день голосования, - сообщает официальный сайт партии. - По решению съезда, по одномандатному избирательному округу Орловская область (Орловский одномандатный избирательный округ №145) – выдвинут Сергей Кузнецов.

Напомним, ранее сообщалось, что КПРФ своим кандидатом видит Ивана Дынковича, «Единая Россия» Ольгу Пилипенко, партия «Яблоко» выдвинула Валерия Чудо, "Справделивая Россия" Руслана Перелыгина В качестве самовыдвиженца выступает пенсионерка, общественная активистка Марина Прокофьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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