На довыборы в Госдуму от Орловской области выдвинут еще один кандидат
Стало известно имя еще одного кандидата на выборы в Государственную Думу от Орловской области. Представила его партия «Родина».
Имя кандидата было озвучено 6 июля на V Съезде партии.
- Были выдвинуты кандидаты на довыборы в Госдуму. Они пройдут 8 сентября 2019 г. в Единый день голосования, - сообщает официальный сайт партии. - По решению съезда, по одномандатному избирательному округу Орловская область (Орловский одномандатный избирательный округ №145) – выдвинут Сергей Кузнецов.
Напомним, ранее сообщалось, что КПРФ своим кандидатом видит Ивана Дынковича, «Единая Россия» Ольгу Пилипенко, партия «Яблоко» выдвинула Валерия Чудо, "Справделивая Россия" Руслана Перелыгина В качестве самовыдвиженца выступает пенсионерка, общественная активистка Марина Прокофьева.
ИСТОЧНИК KP.RU